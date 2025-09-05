Çorum'un Osmancık ilçesinde Osmancık Gökdere İlkokulu'nda görev yapan sınıf öğretmeni Özlem Uzunca Gömleksiz yakalandığı hastalığa yenik düştü.

Yaklaşık 1 yıldır kanser tedavisi gördüğü öğrenilen 45 yaşındaki sınıf öğretmenini Özlem Gömleksiz'in vefatı hem öğrencilerini hem de ilçeyi yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi yarın öğle namazına müteakip Osmancık'ta toprağa verilecek.

Bu arada Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin Özlem hocanın vefatı ile ilgili bir taziye mesajı yayınladı.

Bakan Tekin mesajında; "Osmancık ilçemiz Gökdere İlkokulu Sınıf Öğretmenimiz Özlem UZUNCA GÖMLEKSİZ vefat etmiştir. Merhumeye Allah’tan rahmet kederli ailesi başta olmak üzere yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz." dedi