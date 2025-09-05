Akkent Mahallesi Muhtarı Necip Güler, mahallesinde ana yollarda ve kaldırımlarda tamir edilmesi gereken yerler olduğunu ancak bir türlü yapılmadığını belirtti.

Akkent Caddesinin Burun Çiftliği Kavşağı ile Sevgi Evleri arasında kalan bölümünde yer yer bozulmalar olduğunu ve bunun trafik güvenliğini tehlikeye soktuğunu dile getiren muhtar Necip Güler, “Akkent Caddesinin özellikle Burun Çiftliği Kavşağı ile Sevgi Evleri arasında kalan bölümünde bazı bölgelerde ciddi deformasyonlar oluşmuş. Bu bozuk bölümler trafik güvenliğini tehlikeye sokuyor. Mahalle sakinlerimde sürekli bu yol ile ilgili şikayetlerini bana iletiyor. Çok sayıda şikayet geliyor. Burada üzücü bir durum meydana gelmeden belediyenin gerekli onarımları yapmasını istiyoruz. Konuyu defalarda belediyenin yetkililerine bildirdim ancak bana ‘sırası gelince yapılacak’ şeklinde cevap veriyorlar. Sorunu dile getireli aylar geçti ancak onarım çalışması hala yapılmadı” dedi.

Belediyenin Akkent 1. Caddede yolun bir bölümü bozuk olduğu için haftalar önce çalışma başlattığını ve burada yaptığı kazı ve doldu işlemlerinin ardından çalışmaların durduğunu kaydeden Güler, “Akkent 1. Caddenin bir bölümünde ciddi düzeyde bozulmalar olmuştu. Bu bölgenin onarılması için belediyeye çok sayıda başvurumuz oldu. Belediye ekipleri yaklaşık bir ay önce çalışmaya başladı. Kazı işleminin ardından dolgunun bir bölümü yapıldı. Ancak çalışmalarda durdu. Burada çalışmaların yeniden başlatılmasını ve asfalt serilerek yolun yeniden trafiğe açılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Mahallesinin çoğu bölgesinde hala 20 yıl önce TOKİ tarafından yaptırılan kaldırımların kullanıldığını ve buralarında aradan geçen sürede bozulduğunu kaydeden Güler, “Mahalle sakinlerimiz bozuk kaldırımların yeniden yapılması ile ilgili taleplerini sürekli bizlere iletiyor. Bizde bu talepleri belediyeye defalarca bildirdik. Belediyeden ise bize ‘sırası gelince yapılacak’ şeklinde cevap veriyorlar. Ancak bu yıl şimdiye kadar hiçbir çalışma yapılmadı” ifadelerini kullandı.