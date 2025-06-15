Kırıkkale-Delice-Çorum Hızlı Tren Hattı'nın temel atma töreninde konuşma yapan MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, bu projenin Çorum için çok önemli olduğunu vurgulayarak destek veren herkese teşekkür etti.

Hızlı tren yatırımının yıllardır özlemi çekilen bir proje olduğunu belirten Vahit Kayrıcı, “Bu yatırım, Çorum’u sosyal ve ekonomik olarak biraz daha yukarıya kaldıracağını inanıyoruz. Çorum, bu yatırımı hak ediyor. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey’e, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’ye teşekkür ediyorum. Çorum’un böyle bir hasleti şimdiye kadar yapılamamıştı. Şimdi bunu yapmaya başladık. Hepinizden Allah razı olsun.” diye konuştu.