Çorum'un Sungurlu ilçesinde tarlada park halindeyken aniden alev alan otomobil kül oldu.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Kalenderoğlu köyünde öğle saatlerinde aracıyla tarlasına giden Ünal Yılmaz, 37 SP 126 plakalı otomobilini park ettikten sonra tarlasını gezmeye başladı.
Otomobilin alev aldığını gören Yılmaz, durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yanan aracı söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.