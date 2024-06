Türk Haber-Sen Şube Başkanı Hüseyin Parpucu, Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Başkanı Fatih Okumuş’un sendikalarının Çorum’da 10 iş kolunda birinci olduğuna dair yaptığı basın açıklamasına cevap verdi.

Yetkinin basın açıklaması ile alınmadığını belirten Hüseyin Parpucu, “Algı oluşturarak kamu çalışanlarını yanıltmaya çalışan sayın başkandan sendikalarının da imza altına aldığı tutanakları incelemesini talep ediyorum. Çünkü yetki basın açıklaması ile alınmıyor. Sendikaların imza altına aldığı tutanak ile belirleniyor. Kendisi okumuş ama hala iş kolumuzda hangi sendikanın yetkili olduğunu anlayamamış” dedi.

Türk Haber-Sen’in 82 üyeyle Çorum’da yetkili olduğunu ifade eden Parpucu, en yakın sendika ile arasında 39 fark olduğunu söyleyerek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Türk Haber-Sen’in bugün herkes tarafından takdir edilen varlığı , imrenerek takip edilen başarısı, seviyesi teşkilatımıza emek veren kıymetli arkadaşlarımızın başarısıdır. Allah hepsinden razı olsun.

Bu vesile ile ahlaklı ve ilkeli sendikacılığa omuz vererek yaşatan üyelerimize, cesaretin en güzel örneklerini sergileyen teşkilatımızın her bir mensubuna teşekkür ediyorum. Türk Haber-Sen ilkesi olan idealleri olan ülküsü olan bir sendikadır ve bunun gereğini dün olduğu gibi, bu günde, yarında her zaman yapacaktır.

Türk Haber-Sen olarak, var olduğumuz sürece doğruları söylemeye devam edeceğiz. Haksızlıkların, hukuksuzlukların ve keyfiliğin karşısında kale gibi durmaya devam edeceğiz. Mensubu olmaktan şeref duyduğumuz milletimizin his ve düşüncelerine tercüman olmaya devam edeceğiz.

Türk Haber-Sen’e bu gururu yaşatan ve sahada emek veren tüm teşkilat mensuplarımız ile Türk Haber sen ailesinde yer alarak haklı mücadelemize katkı sağlayan mesai arkadaşlarımıza dostlarımıza yol arkadaşlarımıza Türk Haber-Sen yönetimi olarak ayrı ayrı teşekkür ederiz.”