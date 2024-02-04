Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen olayda; birlikte sabah namazına giden pazar esnafı Feyzullah Demir (36) ile berber esnafı olan İbrahim G. (35) arasında namaz sonrasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışma büyüyünce İbrahim G., yanındaki bıçakla arkadaşına saldırdı. Aldığı bıçak darbeleri nedeniyle Feyzullah Demir kanlar içinde yere yığılırken, İbrahim G. kayıplara karıştı. Demir'i kanlar içinde gören vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi.

KATİL ZANLISI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Feyzullah Demir hayatını kaybederken, arkadaşını bıçaklayarak öldüren İbrahim G. ise gözaltına alındı.

İbrahim G.'nin psikolojik tedavi gördüğü, Feyzullah Demir’in ise hafif otizmli olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.