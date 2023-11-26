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Çorum’da kedisini beslemek isterken yüksekten düşen 85 yaşındaki kişi hastanede hayatını kaybetti.

Olay Kargı ilçesi Gökçedoğan Köyün'de meydana geldi.

Alınan bilgiye göre kedisini beslemek isterken başını cama çarpan Zeki Eren, pencerenin açılması sonucu dama düştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cam kesmesi ve yüksekten düşme nedeni ile ağır yaralanan Eren, kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Eren'in cenazesi dün Gökçedoğan köyünde toprağa verildi.