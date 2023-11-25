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Çorum Sınav Eğitim Kurumları, 24 Kasım Öğretmenler Günü´nü Beyaz Saray’da düzenlenen akşam yemeği ile kutladı.

Çorum Sınav Eğitim Kurumları, 24 Kasım Öğretmen Günü nedeniyle Beyaz Saray Düğün Salonu'nda Öğretmenler Günü resepsiyonu düzenledi.

Resepsiyona İl Jandarma Komutanı Nail Çetinkaya, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Halkbank Bölge Müdürü Alparslan Cengiz Şeker, Sınav Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Selami Tüysüz, kurum ortakları ve öğretmenler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Sınav Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Selami Tüysüz; “24 Kasım, Millet Mektepleri'nin açılışı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928 tarihinde "Başöğretmen" ünvanı alması vesilesiyle 1981 yılından beri "Öğretmenler Günü" olarak kutlanmaktadır.” dedi

Öğretmenliğin insanlık tarihinin en kutsal mesleklerinden biri olduğunu belirten Tüysüz; “Öğretmenlik mesleği, her şeyden önce bir ideal, gaye ve bir hizmet mesleğidir. Bir öğretmenin en önemli özelliği sevgi dolu yüreği ve adanmışlık ruhudur. Sevgi dolu bir öğretmen, ışık demektir. O; yeri doldurulamaz öğretici, eserine kıymet biçilemeyen varlık, kendini tüketerek etrafını aydınlatan mum, gerçeğin ve idealin üstadı, dünyanın en büyük sorumluluğuna sahip insandır, öğretmen. Saygıdeğer meslektaşlarım, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Öğretmenler; yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri sizler yetiştireceksiniz. Yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır!" sözü bize ışık tutmaktadır. Yunus Emre'yi, Mevlana'yı, Hacı Bektaş-1 Veli'yi, Ahmet Yesevi'yi, Mimar Sinan'ı yetiştiren, öğretmendir. Alparslan'ı, Fatih'i, Yavuz'u ve Mustafa Kemal'i yetiştiren, Öğretmendir. Yunus Emre: "Dostun evi gönüllerdir Gönüller yapmaya geldim" diyor. O halde, gönüllere talip olmalıyız. Gönüllere girmeliyiz. Çocuklarımızın kalbine dokunmalıyız, sevgiyle, merhametle, sabırla ve şefkatle... Bizler öğrencilerimiz için bir öğretmen olmanın yanında bazen bir anne, bazen bir baba ve bazen sığınılacak bir limanız. Bu sebeple sevginin yanında güven vermeliyiz ve onlara güven duymalıyız. Adeta gül yetiştiren bahçıvan edasıyla, onları yetiştirmeliyiz.” ifadelerini kullandı

Konuşmasının ardından kurumun en tecrübeli öğretmenine ve en genç öğretmenine plaketini Okul Kurucu Müdür Selami Tüysüz verdi.