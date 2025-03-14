Pendikspor’da sezonun üçüncü Teknik Direktörü Uğur Uçar oldu.

Pendikspor daha önce kulüpte antrenör olarak görev yapan ve halen Eyüpspor’da Arda Turan’ın yardımcılığını yapan Uğur Uçar ile anlaştı.

Uçar ilk teknik direktörlük görevini Pendikspor’da yapacak. Sezona Osman Özköylü yönetiminde başlayan Pendikspor’da daha sonra göreve gelen Sedat Ağcay ile geçtiğimiz hafta sonu oynanan Amedspor maçının ardından ayrılık kararı alınmıştı.

Pendikspor hafta sonu oynayacağı kritik Manisa FK maçına Uğur Uçar yönetiminde hazırlanıyor.