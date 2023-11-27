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Petrol fiyatları ertelenen OPEC toplantısı öncesinde yeniden düşüşe geçti. 80 dolar psikolojik eşiğini aşağı yönlü kıran Brent Petrol'de yaşanan sert düşüş benzin ve motorinin litresinde indirim beklentisi oluşturdu. İşte akaryakıt piyasasında son durum...

Akaryakıt fiyatlarına yapılacak indirim ve zam haberlerini takip eden araç sahiplerini yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Jeopoltiik gelişmeler ve ABD Merkez Bankası'nın faiz artışına yönelik beklentilerle yönünü aşağıya çeviren petrol fiyatlarında düşüş hızlandı. Brent Petrol kritik 80 dolar eşiğini aşağı yönlü kırdı. Brent Petrolde yaşanan bu düşüş akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşturdu.

PETROL FİYATLARI 80 DOLARIN ALTINDA

Suudi Arabistan ve Rusya'nın yıl sonuna kadar günde 1 milyon varilden fazla petrol arzı kısıtlamasına sadık kalacaklarını yeniden teyit etmesiyle kısmi yükseliş yaşayan petrol fiyatları Çin, ABD ve Avrupa'dan gelen aşağı yönlü talep sinyalleri üzerine düşüşe geçti.

Sektörün odaklandığı OPEC+'nın Perşembe günü yapılanacak toplantısının ertelenmesiyle üretimin kısılacağı beklentileri azaldı. Angola ve Nijerya'nın, grup liderleri tarafından kendilerine dayatılan daha düşük üretim kotalarını kabul etmeyi reddetmeleri nedeniyle ertelenen ve online olarak 30 Kasım'da gerçekleştirilecek OPEC toplantısı öncesinde petrol fiyatlarında düşüş hızlandı.

Eylül ayında 97 dolara kadar yükselen Brent Petrol, haftaya kayıpla başladı. Psikolojik 80 dolar eşiğini kıraran Brent Petrol, yüzde 0,89 azalışla 79,80 dolara indi. ABD Ham Petrolü ise (WTI) 0,98 düşüşle 74,76 dolara geri çekildi.

Brent petrolde teknik olarak 80 ile 80,24 dolar aralığının direnç, 79,76 ile 79,52 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

MOTORİN, BENZİN, LPG'YE İNDİRİM VEYA ZAM GELECEK Mİ?

Ekim ayında motorinin litresinde de 2 lira 92 kuruş indirim yapıldıktan sonra jeopolitik gerginlikle 17 Ekim günü yeniden 2 lira 25 kuruş zam yapılmış, 31Ekim 2023 tarihinde ise 1,57 TL indirime gidilmişti. Motorinin litresinde geçen hafta önce 1 lira 64 kuruş indirim ardından ise 1 lira 15 kuruş zam yapıldı.

Benzin fiyatında ise Ekim ayında 0.66 kuruşluk indirime gidildi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de ortalama olarak benzinin litresi ise 34-35 TL aralığına geriledi. LPG ise fiyat değişimleriyle 18 TL'nin üzerinde satılıyor.

Türkiye Gazetesi