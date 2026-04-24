Çorum 'da Sağlıklı Hayat Merkezi'nden (SHM) diyetisyen hizmeti alan kadınlar, sağlıklı bir yaşama adım atmanın mutluluğunu yaşıyor.

Çorum 'da 5 noktada hizmet veren SHM'ler, aşırı kiloya bağlı hastalıklar nedeniyle sağlık problemi yaşayan kişilere diyetisyen danışmanlığı ve fiziksel aktivite desteği sağlayarak hastalıklara yakalanmadan sağlıklı bir hayat yaşamaları için kapı açıyor.

Kilo problemi yaşayan kişiler, randevu ile başvurdukları SHM'de diyetisyen gözetiminde ideal kilosuna ulaşma imkanı buluyor. Fizyoterapistler eşliğinde yapılan egzersizler ise kişilerin hareket kabiliyetlerini geliştirmesini, ayrıca günlük yaşam enerjisini artırmasını sağlıyor.

Üç çocuk annesi 38 yaşındaki Mürüvvet Celikara, burada diyetisyen Simge Yancı'nın danışmanlığında 31 kilo vererek sağlığına kavuştu.

Aile hekiminin yönlendirmesiyle 93 kilo iken SHM'ye başvuran Celikara, yaklaşık 10 ayda ideal kilosuna yaklaştı.

Celikara, AA muhabirine, kendisine verilen diyeti kararlılıkla uyguladığını ve başarılı olduğunu söyledi.

Zayıfladıktan sonra sağlıklı yaşamanın hazzını almaya başladığını belirten Celikara, "O zamanlar yol yürüyemezdim. Tepe çıkamazdım, bir iş görürsem yorgun düşerdim. En önemlisi de dizlerim ve ayaklarımın ağrısıydı. Dizlerimin ağrısı artık geceleri uyutmaz hale gelmişti. Diyete başladım ve kararlılıkla devam ettik, başardık. 93,3 kilo ile geldim, şu an 62,3 kilo ile devam ediyoruz. 30 kiloya veda ettik. Bunun 27 kilosu da yağdan gitti." dedi.

Celikara, kilo problemi olan herkese Sağlıklı Hayat Merkezine başvurmayı tavsiye etti.

- "52 bedenden 38 bedene düştü"

İki çocuk annesi 38 yaşındaki şeker hastası Meryem Özdemir de diyet sayesinde 100 kilodan 69 kiloya kadar düştüğünü, insülin kullanmayı bıraktığını, uyku ve yorgunluğu atlattığını, hayatını aktif şekilde yaşamaya başladığını anlattı.

Sağlıklı Hayat Merkezini arkadaşlarından öğrendiğini anlatan Özdemir, "Bundan sonra da devam edeceğim, bırakmayacağım. 52 bedenden 38 bedene düştüm. Çok mutluyum. Şeker hastalığından dolayı ömrümü uykuda geçiriyordum ama şu an çok aktifim. Çalışıyorum, spor yapıyorum, yürüyüş yapıyorum. Sağlıklı olmak gerçekten çok iyi. Önceden hiç kafamı kaldıramıyordum. Şekerim hep yüksekti. Şu an her şey rayında." diye konuştu.

Özdemir, sağlıklı yaşamın, canının istediği yemeği yemekten çok daha önemli olduğunu anladığını vurguladı.

Diyetisyen desteğiyle 8 ayda 20 kilo veren Fatma Yazıcı ise 53 yaşında sağlıklı yaşama kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

85 kiloda başvurduğu diyetisyenin desteğiyle 65 kiloya düşen Yazıcı, 60 kiloya düşene kadar diyetisyene devam edeceğini, sonrasında beslenmesini kendi kontrolünde sürdüreceğini kaydetti.

106 kilodan 89 kiloya düşen üç çocuk annesi 49 yaşındaki Songül Yağlı da diyetisyenin tavsiyelerine uyduğunu, bunun yanı sıra SHM'de spor yaparak kilo verdiğini, bu sayede şeker ilacından kurtulduğunu, merdivenleri rahatlıkla kullanabildiğini aktardı.

Yağlı, "Sağlıklı yaşam daha güzel. Diyet yaparak sağlıklı yiyecekleri yiyerek kaliteli yaşıyorsun. Ben yaşıma göre biraz daha genç, dinç hissediyorum kendimi. Hedefim 60 kilo. Ben azimli birisiyim. Başarırım, yaparım bunu. Herkese tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

- "Verdiğimiz diyet listelerinin dışında kişiye motivasyon sağlıyoruz"

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Sağlıklı Hayat Merkezi'nde yaklaşık 8 aydır görev yapan diyetisyen Simge Yancı da kilo problemi yaşayan insanların sağlıklı hayata adım atmasına destek oluyor.

Yancı, danışanların genellikle ev hanımlarından oluştuğunu, tip 2 diyabet rahatsızlığının yaygın olduğunu söyledi.

Danışanlarında yüksek kolesterol, tansiyon, kalp-damar hastalıkları gibi rahatsızlıkların görüldüğünü belirten Yancı, sağlıklı kilo verilerek bu tür rahatsızlıkların giderilebildiğini kaydetti.

İlk seansta gerekli tahlil ve analizleri yaptıktan sonra kişinin ölçüleri, yaşı, cinsiyeti, yaşam tarzı gibi özelliklerine göre diyet planlaması yaptıklarını anlatan Yancı, diyetin uygulanabilir olmasına özen gösterdiklerini vurguladı.

Danışanın diyetisyenle görüşmeyi bıraktıktan sonra da sağlıklı beslenmeye devam etmesini sağlamaya çalıştığını aktaran Yancı, bu bilinci kazananların tekrar kilo problemi yaşamadığını kaydetti.

Herkesin kilo verebileceğini, bunun için azimli olunması gerektiğini vurgulayan Yancı, şunları kaydetti:

"Burada önemli olan kişinin kendine olan inancıdır, motivasyonudur. Verdiğimiz diyet listelerinin dışında kişiye motivasyon sağlıyoruz. Bence en önemli nokta motivasyondur. Burada bunun için varız. Herkesi bekliyoruz."