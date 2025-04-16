Erkekler Bölgesel Basketbol Liginde Çorum Belediyespor ligdeki sekizinci maçında bu akşam evinde grup lideri Merzifon Belediyespor’u konuk edecek.

Çorum Belediyespor ile Merzifon Belediyespor takımları bu akşam saat 19.30’da Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecekler. Konuk Merzifon Belediyespor grupta oynadığı yedi maçıda kazanarak kayıpsız olarak lider durumda bulunuyor.

Ligde üçüncü galibiyetini Pursaklar Belediyespor’u deplasmanda 95-60’lık skorla yenen Çorum Belediyespor ligdeki çıkışını sürdürmek için bugün lider önünde galibiyet arayacak.

Çorum Belediyespor Basketbol takımı antrenörü Ömer Mumcu zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek basketbol severleri akşam Atatürk Spor Selonu’na davet etti.

Maçın baş hakemi Fatih Oğuzhan yardımcılıklarını ise Serkan İpek ve Ulaş Aslan yapacak.