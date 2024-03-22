Emeklilere maaş promosyonu müjdesi veren iktidara Çorum Sivil İnisiyatif Emekliler Platformu Başkanı Murat Kırcı’dan tepki geldi. Kırcı, “Promosyon adı altında sahte müjde ile aklımızla alay etmeye devam ediyor” dedi.

İktidarın açıkladığı promosyon ücretini emeklilerin geçen sene özel bankalardan aldığını belirten Murat Kırcı, “Özel bankalardan bundan bir yıl önce çoğu emeklimiz 10 bine yakın promosyon zaten almıştır. Promosyonlar üç yılda bir ödenmektedir. Birileri bu arkadaşlara emeklinin çocuk olmadığını promosyonun ne anlama geldiğini bildiğini ve alay edilecek yaşı geçtiğini hatırlatsın lütfen” dedi.

Emeklilerin taleplerini sıralayan Kırcı, “Emeklilerin asgari talebi bellidir. Kök maaş ifadesi artık kaldırılmalı. En düşük emekli maaşı 17 bin 500 TL’ye çıkartılmalıdır. Senede 2 defa verilen emekli bayrak ikramiyesi, bir maaş olarak yasalaşmalı ve her yıl bir kişinin dudaklarına bağlı kalmaktan kurtarılmalıdır. Bu taleplerin ülkemizde resmi kurumların açıkladığı açlık sınırı altında olduğunu hatırlatmak isteriz. Ayrıca emekli kart çıkartarak şu ulaşım ücretlerinde indirim ya da emeklilik lokalinde ücretsiz çay simit vererek bu vaziyet düzeltilemez. TBMM’nin acil olarak toplanarak seçimden önce asgari talepleri kanunlaştırmalıdır. Zira iktidarın vaatte bulunma gibi bir lüksü yoktur, iktidar icraat makamıdır. Emeklinin bu haklı taleplerini duymazdan gelen iktidar ve yöneticileri 31 Mart’ta sandıkta görecek, duyacak ve hissedecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yıllarca kimseye muhtaç olmadan çalışmış emek vermiş ailesini geçindirmiş emeklinin dilenci durumuna düşürülmesini esefle kınıyoruz” diye konuştu.