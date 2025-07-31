Çorum'un milli sporcusu Abdussamet Uğurlu'nun Kıbrıs'ta katıldığı Süper Lig 4. Ayak müsabakalarına yine Auto X sponsorluğunda gitti.

Muay Thai Federasyonu tarafından düzenlenen Süper Lig 4. ayak müsabakaları Kıbrıs'ta dün başladı bugün yapılacak finaller ile sona erecek.

Girne'de yapılacak olan bu müsabakalarda ilimizden Abdussamet Uğurlu da üst üste dördüncü şampiyonluk için ringe çıkacak.

Abdussamet Uğurlu bu önemli organizeye Çorumlu genç sanayici ve iş adamı Auto X firması sahibi Serhat Karakaya'nın desteği ile katıldı. İş insanı Karakaya u çocuğu olan ve ilimizi en güzel şekilde temsil eden Abdussamet Uğurlu'nun her türlü desteği hak ettiğini belirterek 'Başarılı sporcumuza destek verilip teşfik edilmesi ve sahipsiz bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Bu amaçla bizde gücümüz oranında kendisinin yanında olmaya çalışıyoruz. Autox firması olarak her zaman yanındayız. Süper Lig son etap maçlarında da başarılar diliyorum' dedi.

Süper Lig müsabakalarına kendi kilolarında ilk dört sporcu kendi kategorilerinin en iyileri olarak katılıyor ve sonunda şampiyon olan sporcu ülkemizi Avrupa ve Dünya Şampiyonasında temsil ediyor. Bu ligde son üç yılda kilosunda şampiyonluğu kazanarak ülkemizi büyük organizelerde başarı ile temsil eden Abdussamet Uğurlu hedefinin dördüncü kez bunu başarmak olduğunu söyledi.

Bu akşam saat 21'de Sport TV'den ve Kıbrıs Bayrak TV'den canlı olarak yayınlanacak müsabakalara antrenörü Aydın Fırat yönetiminde tamamlayan Abdussamet Uğurlu 'Hedefim dördüncü şampiyonluk ve ülkemi yurt dışında en güzel şekilde temsil ederek İstiklal Marşımızı tüm Dünya'ya dinletmek., Bu faaliyette de yanımda olan Serhat Karakaya'ya bir kez daha teşekkür ediyorum' dedi.