Amatör futbolda sezonun son teknik toplantısı U 11 ve U 12 kategorileri için yapıldı.

ASKF Toplantı salonunda yapılan ve İl Temsilcisi Engin Ayan Başkanlığındaki toplantıya kulüplerin ilgini son derece düşük oldu.

Toplantıda bir konuşma yapan Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, U11 ve U12 Futbol Ligi’nin şenlik havasında oynanacağını ve liglerin tek şampiyonu olmayacağını gruplarında ilk 3’e giren takımlara kupa ve madalya verileceğini söyledi. Takım listesine 16 kişinin yazdırılacağını da belirten Ayan, bu listeye yazılan 16 minik futbolcunun da müsabakalarda forma giyme şartının olduğunu ifade ederken, listede yazılı olupta maçta forma giyilmemesi halinde o takımın 3-0 hükmen sayılacağını da açıkladı.

U11 Ligi’nin 8 Mayıs’ta, U12 Ligi’nin ise 9 Mayıs’ta başlayacağını belirten İl Temsilcisi Engin Ayan U11 Ligi’nde 23 takım 4 grupta çift devreli lig usulüne göre, U12 Ligi’nde ise 22 takımın 4 grupta çift devreli lig usulüne göre mücadele edeceğini de söyledi.

Ayan’ın konuşmasının ardından kura çekimine geçildi. Kura çekimi sonrası U11 Ligi’nde A grubu Dodurga Beyliğispor, Buharaspor, Çorum Anadolu FK, Devanespor, PTTspor, B grubu Sungurlu Belediyespor, H.E.Kültürspor, Akkentspor, Çorum İdman Yurdu ve Alaca Belediyespor, C grubu Osmancıkgücü, Hitit Anadoluspor, 1907 Gençlikspor, Osmancık Kandiberspor, Çorumgücü, D grubu İskilipgücü, Çorum FK, İkbalspor, İskilipspor, Vefaspor, Mimar Sinanspor.

U 12 Ligi’nde ise A grubu Sungurlu Belediyespor, İkbalspor, Vefaspor, Çorum FK, Alaca Belediyespor, B grubu İskilipgücü, Çorum İdman Yurdu, Çorum Anadolu FK, Devanespor, PTT Gençlikspor, Akkent, C grubu Dodurga Beyliğispor, Gençlerbirliği, Buharaspor, Oğuzlar Belediyespor, 1907 Gençlikspor, D grubu Osmancıkgücü, Hattuşaspor, Çorumgücü, Osmancık Kandiberspor, Hitit Anadoluspor’dan oluştu.