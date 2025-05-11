Beşiktaş'ta seçim heyecanı yaşanacak...

Beşiktaş Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulu, bugün Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılacak.

ADALI VE AKSOY YARIŞACAK

Genel kurul, saat 10.00'da başlayacak ve mevcut başkan Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy, başkanlık için yarışacak.

YÖNETİM KURULU LİSTELERİ

Seçimde yarışacak adaylar Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy'un yönetim kurulu listeleri şöyle:

SERDAL ADALI

Asıl üyeler: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Uğur Fora, A. Orhan Özalp, Toygun Batallı, Çağatay Abraş, Özkan Arseven, Merve Öztopaloğlu, Mehmet Sarımermer

Yedek üyeler: Aykan Aydın, Aykut Torunoğulları, Turgut Koç, Esra Sayın, İbrahim Şafak Sağlam

GÜRKAN AKSOY

Asıl üyeler: Levent Önkol, Işık Dumrul, Tolga Bal, İsmail Tatlılık, Feridun Özgiden, Ali Kızıltaş, Cem Şendur, Safiye Taylan, Bülent Erunsal, Çetin Yıldırım

Yedek üyeler: Eralp Elmasdiken, Çağıl Geylan, Nihan Tüfekçioğlu, Nurettin Yılgın, Selçuk Akman

27 BİN 588 ÜYE OY KULLANABİLECEK

Genel kurulda, 31 Aralık 2024 günü çalışma saati bitimine kadar aidatlarını yatıran 27 bin 588 üye oy kullanabilecek.