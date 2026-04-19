İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Fatih Koca, bazı ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere önceki gün Çorum’a geldi.

Koca, Çorum İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek basın toplantısı düzenledi ve partililerle bir araya geldi.

Basın toplantısında, İYİ Parti İl Başkanı Av. Hakan Tekercioğlu, Merkez İlçe Başkanı Cemil Sözen, Genel Merkez Teşkilat Danışmanı Erkan Yıldız ve partililer hazır bulundu.

Emeklilerin aylık 20 bin lira, asgari ücretlinin ise 28 bin lira ile geçinmek durumunda bırakıldığını belirten Fatih Koca, “Önümüzde Kurban Bayramı var. Milleti kredi çekip kurbanlık alacak duruma getirdiler. Biz bu düzeni reddediyoruz.” dedi.

Genel başkanları Müsavat Dervişoğlu’nun ve parti kadrolarının sorunları çok iyi bildiğini, Türkiye’yi karış karış gezerek, vatandaşı dinleyerek sorunları tespit ettiklerini anlatan Koca, iktidarın milletin derdine derman olamadığını belirterek, değişmesi gerektiğini söyledi.

“Çorum'a bugüne kadar hangi yatırımı yaptınız?” diye soran Koca, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Demiryolu getireceğim demiştiniz 2018 yılından bugüne hala demiryolu yok. Bunlar bu millete söz veriyor seçim kazanmak için her şeyi yapıyor ama günün sonunda elde var kocaman bir sıfır.

İktidar sürekli eski Türkiye'ye atıfta bulunuyor. Bahsedeyim mi size eski Türkiye'den, Cumhuriyet kazanımlarının hepsini sattılar, Çorum'da şeker fabrikası vardı sattılar. Çorum'da hazine arazileri vardı sattılar. Elde ne var her ay milletin sırtına yükledikleri 5 milyar dolar faiz var. Bu millet sizin harcadığınız faizleri ödemek zorunda mı kardeşim? Bu milleti hep birlikte ayağa kaldıracağız. Ölsünler dedikleri emeklilerle, önemsemedikleri çiftçilerle.”

Konuşmasında Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Koca, “İmralı'da onun konfor alanını geliştirmeye çalışıyorlar. Biz bu anlayışı reddediyoruz. Türk milletinin devlet geleneği AK Parti'den de, onun bugün ittifak yapmaya çalıştığı HDP'den de, onun sözcülüğünü yapan Milliyetçi Hareket Partisi'nden de çok daha büyüktür.” diye konuştu.