Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 8. Olağan İl Kongresi’ne katılmak üzere, Cumartesi günü Çorum'da olacak.

Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Şuayb Sarı, 10 Mayıs Cumartesi günü, Devlet Tiyatrosu Salonu'nda gerçekleştirilecek olan kongreye ilişkin sosyal medyadan bir paylaşım yaparak, tüm Çorum halkına davette bulundu.

İl Başkanı Sarı paylaşımında, "Aziz hemşehrilerim, sizleri 10 Mayıs Cumartesi günü, Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda, saat 19.30'da yapılacak olan Saadet Partisi İl Kongremize davet ediyorum. Genel Başkanımız Sayın Mahmut Arıkan'ın da teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz ve 'Yeni Bir Dünya' için, 'Yeniden Büyük Türkiye' için, bütün dünyanın kurtuluşu ve saadeti için sağlam bir tuğla koyacağımız İl Kongremize katılımlarınızı bekliyor, hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla selâmlıyorum." ifadelerini kullandı.