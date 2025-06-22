İskilip'teki meslektaşımızdan Şaban Balcı'nın oğlu Melih Çağatay dünyaevine girdi. Atatürk Orman Çiftliği'nde gerçekleştirilen düğüne çok sayıda davetli katıldı.

Songül ve Yakup Özdemir'in kızı İpek ile Meral ve Şaban Balcı'nın oğlu Melih Çağatay hayatlarını birleştirdi. Düğüne İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikçi, AK Parti ve MHP'den parti yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Hakimiyet, genç çifti tebrik eder, ömür boyu mutluluklar diler.