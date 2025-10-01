Safi Çorum Şeker Fabrikası A.Ş.’den yapılan açıklamada, 23 Eylül’de meydana gelen olayda gaza maruz kalan çalışanların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

2025-2026 kampanya döneminin 22.09.2025 itibariyle başladığının ifade edildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Kireç ocağındaki bakım çalışmaları esnasında çalışanlarımız gaza maruz kalmış olup bilinçleri açık, sağlık durumları iyi olmalarına rağmen tedbir amaçlı olarak acil servis ambulanslarıyla çeşitli sağlık kuruluşlarına yönlendirilmişlerdir. Aynı gün içerisinde, kısa bir sürede çalışanlarımız taburcu olmuştur. Bazı basın yayın organlarında personellerimizden bazılarının hayati tehlikesinin olduğunu ifade eden içerikli haberleri görmekteyiz. Çalışanlarımızın sağlık durumları gayet iyi ve herhangi bir hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Çalışanlarımız acil servis ünitelerinde yapılan kontroller sonrasında kısa süre içerisinde sağlıklı bir şekilde hastanelerden taburcu edilmişlerdir. Fabrikamız tüm çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini birinci öncelik olarak görmekte ve bu konuda gerekli tüm tedbirleri almaktadır.” (Haber Merkezi)