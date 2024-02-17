Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 bin olan sözleşmeli personele 9 bin çalışanın daha ekleneceğini söyledi. Bakan Koca, "Sağlık Bakanlığının, ruhsatlandırma süreci uzun olduğu için ilaçları analiz etmeden piyasaya süreceği" iddialarının da gerçek dışı olduğunu belirtti.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

9 bin sözleşmeli personel daha alınacak

Kanun teklifiyle, hastanelerin daha verimli ve nitelikli hizmet vermesi amacıyla hastanelerde koordinasyon kurulu kurulmasının düşünüldüğünü ifade eden Koca, ayrıca 27 bin olan sözleşmeli personel sayısına 9 bin kişi daha ilave edilerek 36 bin sözleşmeli personel alımının söz konusu olacağını belirtti.