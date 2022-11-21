Hastanede Psikiyatri Polikliniği hizmete açıldı

FATİH BATTAR

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Psikiyatri Polikliniği hizmete açıldı.

Açılışa, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir ve hastane personeli katıldı.

Milletvekili Ceylan ve beraberindekiler polikliniğin durumu ve yapılanlarla alakalı bilgi aldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Başhekim Doç. Dr. Sinan Zehir, poliklinik ile ilgili yapılanları aktardı.

Poliklinik ruhsal bozukluklar ile başvuran tüm erişkin hastalara hizmet verecek. Bölümde ayrıca ruhsal şikayetleri olan hastaların tanı değerlendirmesi, tedavi planlamasının yapılması ve yürütülmesi şeklinde hizmet verilecek.

Depresyon ve diğer duygu durum bozuklukları, obsesif kompülsif bozukluk, panik bozukluğu ve diğer bunaltı bozuklukları, şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar, alkol ve madde bağımlılığı, evlilik ve uyum sorunları, cinsel sorunlar, yeme bozuklukları, yaşlılığa bağlı ortaya çıkan ruhsal sorunların tedavisi yapılmakta. Hasta değerlendirmeleri öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, uzman ve araştırma görevlilerince yapılmakta.