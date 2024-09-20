Çorum Özel Hastanesi'nde "Hasta ve Hasta Yakınlarıyla İletişim"eğitimi düzenlendi.

Çorum Özel Hastanesi, sağlık çalışanlarının hasta ve hasta yakınlarıyla etkili iletişim kurma becerilerini geliştirmek amacıyla kapsamlı bir eğitim programı düzenledi.

Çorum Özel Hastanesi yönetiminin hasta memnuniyetini artırma ve sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltme hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen eğitime konuşmacı olarak Kurumsal Eğitim Uzmanı Naci Murat Servi katıldı.

Sağlık sektöründe iletişimin önemi üzerine odaklanarak, sağlık çalışanlarının hasta ve yakınlarıyla olan ilişkilerini daha da güçlendirmenin amaçlandığı eğitimde, empati kurma becerisi üzerinde de duruldu.

Empatinin, hasta ve hasta yakınlarıyla kurulan iletişimin kalitesini artırarak, hastaların kendilerini daha iyi ifade etmelerine ve ihtiyaçlarını daha rahat dile getirmelerine olanak tanıdığını kaydeden Naci Murat Servi,sağlık çalışanlarının, hastaların duygusal durumlarını anlamaları ve onlara destek olmaları gerektiğini vurguladı.

Servi, katılımcılara empati kurma teknikleri ve bu tekniklerin pratikte nasıl uygulanacağı hakkında da bilgiler verdi.

Eğitim programı sonunda katılımcılara sertifika verildi.

Bu sertifikalar, sağlık çalışanlarının mesleki gelişimlerine katkı sağlarken, aynı zamanda hastane bünyesinde sunulan hizmetlerin kalitesini artırma yönünde atılan önemli bir adım olarak değerlendirildi. Katılımcılar, eğitimden oldukça memnun kaldıklarını ve öğrendikleri bilgileri günlük pratiklerine entegre etme konusunda istekli olduklarını ifade ettiler.

Çorum Özel Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgili,bu tür eğitimlerin düzenli olarak devam edeceğini ve sağlık çalışanlarının mesleki gelişimlerine katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Bilgili, sağlık sektöründe etkili iletişimin önemine vurgu yaparak, hasta memnuniyetinin artırılması için gerekli adımların atılmasının önemini vurgulayıp eğitim programının sadece sağlık çalışanlarının değil, aynı zamanda hasta ve hasta yakınlarının da faydasına olacağını ifade etti. Çorum Özel Hastanesi olarak, gelecekte de benzer eğitim programları düzenleyerek, sağlık sektöründe fark yaratmaya devam edeceklerini dile getiren Bilgili, "Bu tür eğitimlerin, sağlık çalışanlarının motivasyonunu artırdığı ve hasta-hasta yakını ilişkilerinin güçlenmesine katkıda bulunduğu gözlemlenmiştir. Çorum Özel Hastanesi, sağlık alanında en iyi hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarına devam ederken, bu tür eğitimlerin sağlık sektöründe önemli bir yer tuttuğunu bir kez daha kanıtlamıştır" dedi.