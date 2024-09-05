Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nde Atom Tedavisi hizmeti başladı.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nde bulunan Nükleer Tıp Kliniği’nde PET-BT Sintigrafik görüntüleme hizmetlerine ek olarak ayaktan ve yatarak Radyonüklid tedavi hizmeti hayata geçirildi.

Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, atom tedavisi olarak da bilinen radyoaktif iyot tedavisinin, tiroid kanseri olan hastalarda ameliyat sonrası kalan tiroid dokusunun yok edilmesi ve bölgesel yayılmaların (metastaz) önüne geçmek için kullanılan başarılı bir yöntem olduğu duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu tedavi yöntemi tiroit bezinin çok hızlı çalıştığı hipertiroidi (zehirli guatr) durumunda da etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Yapılan bu tedavilerle hastaların yaşam kalitesi artırılmakta, kanser tedavileri yapılmakta ve tedavi sonrası takip kolaylaşmaktadır. Bölgemizde ilk defa hastanemizde uygulamaya başlanan bu tedavi yöntemi ile tiroid kanseri olan hastaların sadece ameliyatları değil ameliyat sonrası tedavileri de başarılı olarak yapılmaya başlanmıştır. Bu tedavinin yapılabilmesi için hastanın, nükleer tıp uzman hekimleri tarafından değerlendirilmesi ve yapılan değerlendirmeler sonucunda hastalara özel bir plan çerçevesinde yatırılarak tedavi uygulanması gerekmektedir. Hastanemizde bu tedavinin yapılması için tüm altyapı çalışmaları tamamlanarak hastalarımızın büyük şehirlere sevk edilmesinin de önüne geçilmiştir. Tüm hastalarımıza acil şifalar diler, bu hizmetin hayata geçirilmesinde emeği olan herkese teşekkür ederiz. Hastanemizin kapasitesinin ve hizmet çeşitliliğin artırılması yönünde çalışmalarımız devam etmektedir."