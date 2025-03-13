Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, FIFA tarafından transfer yasağı getirildi.

Sezon başında transfer edilen Yonathan Del Valle’nin peşinat ödemesinin yapılmaması üzerine futbolcunun FIFA'ya başvuruda bulunduğu öğrenildi.

FIFA, Del Valle’yi haklı bularak yeşil-siyahlı kulübe transfer yasağı getirdi.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgilere göre, Sakaryaspor’un transfer yasağını kaldırabilmesi için futbolcunun ödemesini gerçekleştirmesi gerekiyor. Ödemenin yapılması durumunda transfer yasağı kaldırılacak.