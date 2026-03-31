Arca Çorum FK cuma akşamı sahasında Bandırmaspor ile oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kırmızı Siyahlı takım Teknik Direktör Uğur Uçar yönetiminde yapılan çalışmaya gribal enfeksiyon olan kaleci Ahmet dışında tüm futbolcular katıldılar.

Teknik Direktör Uğur Uçar çalışma öncesinde futbolcularla yaptığı toplantıda Bandırmaspor maçının oyun taktiği hakkında bilgiler verdi ve dikkat edilmesi gereken hususlarda mevkisel olarak uyarılarda bulundu.

Tesis fitnes salonunda yapılan kuvvet çalışması ile başlayan antrenman daha sonra sahada devam etti. Sahada yapılan dar alan oyunu ile devam eden çalışma ardından önce yarı sonra ise tam sahada Bandırmaspor maçının taktiği yapıldı. Teknik Heyet bu çalışmada da futbolculara uyarılarda bulundu.

Kırmızı Siyahlı takım çalışmanın son bölümünde ise iki kaleli oyun oynadı. Bu çalışmada bir yandan Bandırmaspor maçının oyun anlayışını uygulayan kırmızı siyahlı futbolcularda morallerin yerinde olduğu gözlendi. Çorum FK bugün yapacağı antrenmanla Bandırmaspor hazırlıklarını sürdürecek.