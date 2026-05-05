Çorum'da kayıp olarak aranırken 22 Eylül 2024 tarihinde İskilip yolunda ters dönen otomobilinde cansız bedeni bulunan Samet Şeker'in ailesi trafik kazası olarak kayıtlara geçen olayın dosyasının yeniden açılmasını talep etti.

Baba Esat Şeker ile kızı Kübra Şeker gazetemizi ziyaret ederek, Samet Şeker'in ölümünün trafik kazası olarak kayıtlara geçtiğini ancak cinayete kurban gittiğine inandıklarını belirttiler.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüşmek için randevu istediklerini kaydeden baba Esat Şeker, “Adalet Bakanlığı bünyesinde Ceza İşleri Genel Müdürlüğü altında kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı bizim için umut oldu. Oğlumun trafik kazasında öldüğü söyleniyor. Bizde cinayete kurban gittiğine inanıyoruz. Olay yerinden deliller özenli toplanmadı. Bununla birlikte olayla ilgili bir çok şüpheli mantık dışı durum var. Biz bu dosyanın yeniden açılması için gerekli başvuruları yaptık. Adalet Bakanı Akın Gürlek ile de görüşmek üzere randevu talep ettik. Cevap bekliyoruz” dedi.