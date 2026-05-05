Çorum Makine Mühendisleri Odası İl Temsilciliği’nde görev değişimi yaşandı. Yakup Uslu, görevini Serkan Sabur’a devretti.

Yeni başkan Serkan Sabur, Yakup Uslu’nun görev süresi boyunca yürüttüğü çalışmaların camia tarafından takdirle karşılandığını belirterek, emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Mühendislik camiasında uzun süredir aktif rol üstlenen Sabur’un, yeni dönemde odaya dinamizm kazandırması ve mesleki çalışmalara ivme katması bekleniyor.

Sabur’la birlikte yönetim kurulunda da değişikliğe gidildi.

Odanın sekreterliğine Ömer Yapar, saymanlığa M. Tolga Küçükkonyalı getirilirken, yönetim kurulu üyeliklerine Oğuz Katipoğlu ve Gökhan Okumuş seçildi.

Yeni dönemde, sanayi ile üniversite arasında daha güçlü bir iş birliği kurulması hedefleniyor.

Bu kapsamda teorik bilginin sahadaki uygulamalarla buluşturulması, genç mühendis adaylarının sektöre daha donanımlı şekilde kazandırılması ve yerel sanayinin teknik kapasitesinin artırılması öncelikler arasında yer alıyor.

Ayrıca meslektaşlar arası dayanışmayı güçlendiren, üretim odaklı ve sürdürülebilir projelerle Çorum’da mühendislik faaliyetlerinin daha etkin bir yapıya kavuşturulması planlanıyor.