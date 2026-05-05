Kültür ve Turizm Bakanlığı, belediye, dernek ve vakıfların hazırladıkları projelere destek veriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, “Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Belediyelerin Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik” kapsamında maddi destek sağlıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, İl merkezi ilçe ve köylerinde bulunan dernek vakıf ve belediyelerin hazırladıkları projelerden uygun görülenlere ödenek gönderildiği belirtildi.

2025 yılı içerisinde Boğazkale, İskilip, Bayat, Ortaköy, Uğurludağ Laçin Belediye Başkanlıklarının hazırladıkları projelere toplamda 625 bin TL, ilçe merkez ve köy derneklerinin hazırlamış oldukları ve uygun görülerek değerlendirilen projelere ise 280 bin TL olmak üzere toplam 905 bin TL ödeneğin gönderildiği ifade edildi.

2026 yılı için proje başvurularının en az 2 ay önce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne yapılmadığı gerektiği belirtilerek, proje ile ilgili her türlü bilginin Kültür Servisinden verildiği ifade edildi.