U 17 Avrupa Serbest Güreş Şampiyonasında ilk kez giydiği milli mayo ile gümüş madalya kazanan Eren Yalçın’a renkli karşılama. Sırbistan’da yapılan U 17 Avrupa Serbest Güreş Şampiyonasında 48 kiloda milli mayoyu giyen Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi ve Milli Eğitimspor kulübü sporcusu Eren Yalçın Çorum’a dönüşünde Kadeş Meydanında törenle karşıladı.

Kadeş Meydanındaki karşılama törenine Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Nadir Solak, Amatör Spor Kulüpleri Fedarasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Güreş Eğitim Merkezi Müdürü Rıfat Ceylan milli güreşcinin ailesi ile güreş camiası antrenörleri ve sporculara katıldılar. Meşaleler eşliğinde yapılan karşılama töreninde kısa birer konuşma yapan Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat güreşde elde edilen başarılardan ayrı bir mutluluk duyduklarını belirterek ilk kez milli mayoyu giyen Eren Yalçın’ı başarısından dolayı tebrik ettiler ve devamını dilediler.