Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte temmuz ayı kira artış oranı belli oldu.

Her ay enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte gündeme gelen kira artış oranları ev, işyeri sahipleri ve kiracıların gündeminde yer alıyor.

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında son 2 senedir yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.

Temmuz ayı itibarıyla bu sınır kalktı ve temmuzda sözleşme yenileyecek olan kiracılar, TEFE TÜFE üzerinden kira zammı yapacak.



Buna göre; Temmuz ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 65,07 olmasının ardından yüzde 65,07 olarak uygulanacak.