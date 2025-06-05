Çorum’da Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir, bu yıl da kurban paylarını ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.

Kurban kesimi yapan vatandaşlardan kurban paylarını muhtarlığa getirerek ihtiyaç sahibi ailelere teslim edeceklerini belirten Özdemir; “Ulukavak Mahallesi Muhtarlığı olarak geleneksel hale getirdiğimiz kurban payı dağıtımını bu bayram da sürdüreceğiz. Geçtiğimiz yıllarda vatandaşlarımızın getirmiş olduğu kurban paylarını ihtiyaç sahiplerine teslim ettik. Bu sene de hayırlarınızı ve paylarınızı muhtarlığımız üzerinden ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için sizlerin hüsn-i niyet ve yardımlarınızı beklemekteyiz. Şimdiden tüm sakinlerimizin bayramını kutluyor, bayramımızın tüm İslam alemine hayır, huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum.” dedi.