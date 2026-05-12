Samsun’un İlkadım Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, tarihi ve doğal güzellikleri yerinde incelemek amacıyla Çorum’un Ortaköy ilçesine kültür gezisi düzenledi.

İlkadım Kent Konseyi Gençlik Meclisi ile Çorum Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘İlkadım’dan Çorum’a Kardeşlik Buluşması’ projesi kapsamında gerçekleştirilen programda gençler, Çorum’un tarihi ve doğal alanlarını ziyaret etti.

Gezi kapsamında gençlerin ilk durağı, Hitit İmparatorluğu’nun önemli idari merkezlerinden biri olan Şapinuva Antik Kenti oldu.

Burada katılımcılara Hitit medeniyeti ve bölgede sürdürülen kazı çalışmaları hakkında bilgi verildi. Heyet daha sonra Türkiye’nin en uzun yürüyüş yollarından birine sahip İncesu Kanyonu’nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, gençlerin tarihi, kültürel ve doğal değerleri yerinde görmelerinin önemli olduğunu ifade ederek, "Gençlerimizin doğayı, kültürel mirasımızı tanımaları ve bu noktada kültürel geziler yapmasını son derece kıymetli buluyorum. Gençlerimiz Çorum’un tarihi ve kültürel dokusunu incelemelerinin yanı sıra, doğal güzellikleri de görme fırsatı elde ettiler. Bu güzel programda İlkadım’ın gençlerine eşlik eden ve onları en güzel şekilde ilçesinde ağırlayan Ortaköy Belediye Başkanımız Taner İsbir’e teşekkür ediyorum. Biz de tüm gençlerimizi, kurtuluşun ve bağımsızlığın ilk adımının atıldığı şehir olan İlkadım’a bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çorum Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir ise gençleri ilçelerinde ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Şapinuva gibi tarihi bir kenti ve İncesu Kanyonu gibi doğal bir mirası gençlerimize tanıtmak bizim için çok kıymetli" dedi.