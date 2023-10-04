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Çorum Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcılar, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası, üyelerine yönelik fuar ve iş gezilerine devam ediyor.

Konu hakkında açıklamada bulunan Oda Başkanı Necmettin Uzun, Moskova ve Dubai gezilerinin ardından şimdi de Özbekistan’a çıkarma yapacaklarını söyledi.

Yurt dışı gezilerinin yüzde 60’ının KOSGEB tarafından desteklendiğini ifade eden Başkan Uzun, 31 Ekim – 4 Kasım 2023 tarihleri arasında Özbekistan’da metal, makine ve madeni eşya üzerine düzenlenecek olan Mınıng Metals Fuarı’na katılmak isteyen oda üyelerinin kayıt ve detaylı bilgi almaları için (0.364) 213 91 40 nolu telefonu aramalarının yeterli olacağını kaydetti.

Yut dışı fuar ve iş gezilerinin Çorumlu esnafın dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından tanımaları ayrıca ülkelerin tarihi ve turistik yerlerini görmeleri için bir fırsat olduğunu vurgulayan Necmettin Uzun, oda olarak yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.