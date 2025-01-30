Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Hıdır Balaban, Ahi Evran Sanayi Şehri Yapı Kooperatifi Başkanı Yalçın Kılıç, kooperatiflerin yöneticilerinden Aylin Alveren, Adnan Tığlı ve aynı zamanda da AK Parti Belediye Meclisi Grup Başkanı Elvan Zorlu gazetemizi ziyaret etti.

Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

VALİ ÇALGAN’A ÇALIŞMALARLA İLGİLİ BİLGİ VERDİLER

Heyet ayrıca Vali Ali Çalgan’ı da makamında ziyaret etti.

Ziyarette kooperatiflerin çalışmaları ve projeleri hakkında Vali Ali Çalgan’a bilgi verildi.