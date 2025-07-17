Sarıyer’de belirsizlik döneminin ardından yeni sezon için start verildi. Olağanüstü Genel Kurul sonrası Ahmet Emre Yaldız kulübün yeni başkanı olurken Teknik Direktör olarakta Şenol Can ile sözleşme imzalandı.

Olağan Genel Kurul7da Erdal Aksoy başkanlığa seçilmiş beş gün sonra sürpriz bir kararla istifa ettiğini açıklamıştı. Yönetimin olağanüstü genel kuruyl kararı sonrasında Yusuf Ziya Öniş Spor Salonunda yapılan gerel kurulda Ahmet Emre Yaldız ile Başar Biberoğlu aday olmuş Ahmet Emre Yaldız 122 oy alırken Sarıyer SivaslılarDerneği Başkanı Turan Öztürk ise 30 aldı.

Teknik Direktör Şenol Can oldu

Son olarak geçen yıl Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Şenol Can, Sarıyer'de teknik direktörlük görevine getirildi. Trendyol 1. Lig'in yeni takımlarından Sarıyer, teknik direktör Şenol Can ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Şenol Can ile 1 yıllık anlaşma imzalandığı bildirildi. 42 yaşındaki Şenol Can, 2020'de başladığı teknik direktörlük kariyerinde Kasımpaşa ve Fatih KaragümrüK'te görev yaptı.