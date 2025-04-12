Bartın’da yapılan Okullararası Satranç Grup müsabakalarında üç kategoride mücadele eden Çorum okulları kürsüye çıkarak Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandılar.

7-11 Nisan tarihleri arasında Bartın’da yapılan satranç grup birinciliğinde Küçükler Genel Kategoride Sungurlu İsmet Paşa İlkokulu, Küçükler Kızlar Kategorisinde Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu, Yıldız Kızlar Kategorisinde ise Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu, Osmancık Nene Hatun Ortaokulu kürsüye çıkarak 3-7 Mayıs 2025Tarihleri arasında Kocaeli'nde düzenlenecek olan Okul Sporları Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandılar.

Satranç İl Temsilcisi Mesut Çetinoğlu "İlimizde satranç sporunun her geçen gün yükselen bir ivme kazanması bizleri memnun etmektedir. Bu yükselen ivmeyi ilimizde yapılan turnuvalarda da görmekteyiz. Satranç Sporunun her zaman yanında olan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Mustafa Demirkıran'a, Spor Müdürümüz Feyyaz Velidedeoğlu'na Okul Sporları Şube Müdürümüz Ayşe Şenyuvaya, Spor Şube Müdürümüz Ferhat Yıldıza Teşekkür ederiz. Türkiye Finallerine katılmaya hak kazanan Okullarımızı, öğretmenlerimizi ve sporcularımızı tebrik ediyor, Türkiye Finallerinde başarılar diliyoruz’ dedi.