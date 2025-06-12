Köşe yazarımız Savaş Hoştaş’ın kaleme aldığı “Tarih ve Kültürün İzinde: Bosna’nın Portresi”, Mavi Gök Yayınları’nın “Balkan Kitaplığı” dizisi kapsamında yayımlandı ve kitapseverlerle buluştu.

Bosna-Hersek’in tarihî, siyasal ve kültürel kimliğini disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alan bu kapsamlı eser, yalnızca bir anlatıdan ibaret değil; aynı zamanda çözümleyici ve yorumlayıcı bir bakışın ürünü olarak dikkat çekiyor. Mladi Müslimani hareketinden Alija İzetbegoviç’in liderliğine, Kral Tvrtko’nun tarihsel mirasından Dayton sonrası siyasal yapıya kadar geniş bir yelpazede Bosna’nın geçmişi ve bugünü titizlikle analiz ediliyor.

Mostar’dan Saraybosna’ya, Poçitelj’den Blagay’a uzanan coğrafyada mekânın hafıza ve kimlikle ilişkisi de ustalıkla işleniyor. Neretva ve Milyaçka gibi doğal unsurlar üzerinden kurgulanan kültürel okumalar, esere edebî bir derinlik de katıyor.

Bosna’nın Portresi, tarih, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler ve kültürel hafıza çalışmalarıyla ilgilenen okuyucular için güçlü bir kaynak olma niteliği taşıyor. Aynı zamanda, Bosna’nın sadece geçmişine değil, geleceğine dair sorular sordurmayı da amaçlıyor.

Kitap, tüm seçkin kitapçılarda ve çevrim içi satış platformlarında okuyucuların beğenisine sunuldu. (Haber Merkezi)