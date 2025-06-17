İran ile İsrail arasında tırmanan çatışmaları durdurması beklenen ABD Başkanı Donald Trump'tan barış umutlarını zedeleyen bir açıklama geldi. Trump, "Müzakere havasında değilim" diyerek tarafları yatıştırma niyetinde olmadığını net bir dille ortaya koydu.

"İRAN'A SALDIRILAR YAVAŞLAMAYACAK"

Kanada'daki G7 Liderler Zirvesi'nden geri dönen Trump, Air Force One uçağında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Açıklamasında İran'a yönelik saldırıların süreceğini vurgulayan Trump, "İran'a saldırılar yavaşlamayacak" ifadelerini kullandı. Bu sözler, uluslararası kamuoyunda endişeleri daha da artırdı.

"İRAN'IN VAZGEÇMESİNİ İSTİYORUM"

"Ateşkes aradığımı söylemedim" diyen Trump, "İran'ın nükleer programından tamamen vazgeçmesini istiyorum" dedi. Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff ya da ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'i İran'la görüşmeye gönderme ihtimali konusunda "gönderebilirim" diyen Trump, "Bu geri döndüğümde ne olacağına bağlı" ifadesini kullandı.

"MÜZAKERE HAVASINDA DEĞİLİM"

İran'ın nükleer silaha sahip olmaya "çok yakın" olduğunu kaydeden Trump, "İran ile müzakere havasında olmadığını" sözlerine ekledi. Trump, İran'ı ABD askerlerine zarar vermemesi konusunda uyararak, "Halkımıza bir şey yaparlarsa çok sert bir şekilde üzerine gideceğiz" dedi.

KUZEY KORE VE RUSYA İDDİALARI

İran'ın nükleer programının ABD'nin olası bir müdahalesinden "çok önce" ortadan kaldırılmasını umduğunu aktaran Trump, Tahran halkına yaptığı tahliye çağrısının insanların güvende olma arzusundan kaynaklandığını belirtti. Trump, ayrıca Kuzey Kore ya da Rusya'nın İran'a yardım ettiğine dair bir işaret olup olmadığı sorulduğunda ise "Böyle bir şey görmedim" ifadesini kullandı.