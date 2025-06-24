Demokrat Parti (DP) İl Başkanı Ahmet Damar, yaptığı açıklamada İsrail olacak katilin istediği yeri bombaladığını ve çoluk çocuk demeden öldürdüğünü dünyanın baş belası ABD'nin ona destek verdiğini belirtti.

Diğer ülkelerin İsrail ve ABD'yi sadece kınadıklarını kaydeden DP İl Başkanı Ahmet Damar, "Bizim yöneticilerimizde vatandaşa boykot diye çağrı yapıyor ama yandaşlar ticaretine devam ediyor. İktidar olarak bir boykot yap. Ondan sonra vatandaştan iste.Üstleri kapatacağım de, yandaşlara ticareti kes de bak bakalım" dedi.

"Ülkemde yakıt olmuş 60TL, ekonomi çökmüş, insanlar perişan siz diyorsunuz ki Avrupa ve dünya bizi kıskanıyor" diyerek açıklamasına devam eden Ahmet Damar,

"Evet kıskanıyorlar kimler biliyormusunuz?Dünyadaki yöneticiler kıskanıyor nasıl mı Türkleri yıllarca bizler yenemedik savaşlarda esir edemedik de bu iktidar nasıl köle yaptı diyorlar. Biz emekli maaşımızla, gelirimizle, bilim adamlarımızla, eğitimimizle, ahlakımızla övünemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Damar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Savaştaki ülkelere bakıyorsunuz onların enflasyonları bizdeki kadar yüksek değil, emeklisi, vatandaşı da istediği gibi çalışıyor tatilini yapıyor onlara bir şey olmuyor.Bizler acılarını çekiyoruz kısaca atlarla eşekler tepişiyor benim vatandaşım acısını çekiyor. Hani yıllar önce ki bir konuşmada o zamanın yöneticilerine çekilin gidin diyorduya hani hastalardı hani yolda yürüyemiyorlardı da çekilin gidin dediğin idareci ve yöneticiler bak zamanında neler yapmışlar: ABD üslerinin tamamen kapatılması ve ABD bayraklarını indirip yerine Türkbayrakları takılmış ve ABD dize getirilmiştir. 25 Temmuz 1975 işte lider dediğin budur. Vatanın ve milletin bağımsızlığında iktidar ve muhalefeti kenetlemesini bilecektir. Ayrıştırmayacaktır."



