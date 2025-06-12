Çorum Valisi Ali Çalgan, Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu’nun babası Sadık Uslu’yu makamında ağırladı.

Şehidin ailesine duyduğu derin saygı ve minneti dile getiren Vali Çalgan, “Aziz şehidimizin emaneti olan aileleri her zaman baş tacımızdır” dedi.

20 Şubat 2025 tarihinde terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Mustafa Uslu’nun hatırası, ailesiyle birlikte yaşatılmaya devam ediyor. Şehidin babası Sadık Uslu ile yakından ilgilenen Vali Çalgan, kahraman Mehmetçiklerin fedakârlığını unutmayacaklarını vurguladı.

Valilik makamında gerçekleşen kabulde, şehit ailelerine verilen değer ve gösterilen vefa duygusu bir kez daha gözler önüne serildi. Vali Çalgan, “Bu vatan uğruna canlarını veren kahramanlarımızı her zaman rahmet ve minnetle anacağız. Onların emaneti olan aileleri ise bizlere birer kutsal mirastır” ifadelerini kullandı.