Boğaziçi Eğitim Kurumları tarafından “Anneler Günü ve Kadın” temalı resim yarışması düzenlendi.

Çorum merkez ve ilçe okullarının katılım sağladığı yarışmada katılımcılara belge, dereceye giren öğrencilere ise ödülleri verildi.

Lise grubu resim yarışması kategorisinde 1. olan Ahlatcı Kuyumculuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi İbrahim Asaf’a 1 gram altın, 2. Sungurlu Haydar Öztaş Anadolu Lisesi öğrencisi Gözde Kayaer’e yarım gram atın, 3. olan Bilge Kağan Anadolu Lisesi öğrencisi Deren Naz Aydoğdu’ya 1000 TL para ödülü, ortaokul grubu resim yarışması kategorisinde 1. olan 23 Nisan Ortaokulu öğrencisi Safiye Eren’e 1 gram altın, 2. Olan Mimar Sinan Ortaokulu öğrencisi Sıla Alaca’ya yarım gram altın, 3. olan Yavruturna Ortaokulu öğrencisi Nehir Aylan’a 1000 TL para ödülü ve mansiyon ödülleri verildi.

Okuldan yapılan açıklamada, Çorum’da düzenlenen ilk özel okul resim yarışması olduğu belirtilerek, “Çorum halkının göstermiş olduğu yoğun ilgi ve katılım bizleri onurlandırmıştır. Boğaziçi Eğitim Kurumları olarak geleneksel hale getirmeyi planladığımız yarışmamızın Çorum halkının sanat ve sanat çalışmalarına katkıda bulunmaktan onur duyarız” ifadelerine yer verildi.