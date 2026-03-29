Çorum Barosu, şehitlerin birinci derece yakınları ile gazilere yönelik önemli bir karara imza atarak, ekonomik durum kriteri aranmaksızın adli yardım kapsamında avukat görevlendirileceğini açıklamıştı.

Bu kapsamda, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şube Başkanı Galip Deniz ve yönetim kurulu üyeleri Bedri Alaçam, Zekeriya Darbaş ile Adem Yeşildağ, Baro Başkanı Turan Kalıpcı’yı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette, dernek yönetimi tarafından alınan karar dolayısıyla memnuniyet dile getirilirken, Baro Başkanı Kalıpcı’ya desteklerinden ötürü teşekkür edildi.