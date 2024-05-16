Şehit Habib Gökçe Futbol Turnuvasında şampiyonluğu Türk Eğitim Sen kazandı. Şehit Habib Gökçe'nin eşi ve İskilipgücüspor kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen 30 Yaş Üste futbol turnuvası bu yıl iki grupta sekiz takımın mücadelesine sahne oldu.

İskilip ilçe sahasında oynanan ve 100 sporcunun mücadele ettiği turnuvada 16 maç yapıldı ve 130 gol atıldı. Kırmızı kartın çıkmadığı maçta iki grupta oynanan maçlar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çapraz olarak yarı finalde karşılaştı.

Yarı final maçlarını kazanan iki takım Türk Eğitim Sen ve Mil Diyanet Sen takımları şampiyonluk için karşılaştı. Beklendiği gibi büyük bir mücadeleye sahne olan maçta Türk Eğitim Sen rakibini bir dönem Çorumspor'da profesyonel imzada atan öğretmenlik yapan Muhammet Burak Topuz'un attığı golle rakibini 1-0 yenerek şampiyon olurken Mil Diyanet Sen ise ikincilik kupasını aldı. Bu maçtan önce oynanan üçüncülük dördüncülük maçında ise Hastane takımı Jandarma'yı 4-3 yenerek üçüncülük kupasını alırken Jandarma takımı ise dördüncülük ödülünün sahibi oldu.

Turnuvanın üçüncülük dördüncülük maçını Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Mehmet Tahtasız da izledi. Program yoğunluğu nedeni ile final maçı ve ödül töreni katılamayan Mehmet Tahtasız tüm takımlara katılımları nedeni ile teşekkür etti ve Şehidin ailesi ve Belediye Başkanı İsmail Çizikci ile ve futbolcular ile sohbet ederek ayrıldı.

AK Parti Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya ile Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Vahit Kayrıcı ise meclisteki yoğun programları nedeni ile katılamayacaklarını belirterek gönderdikleri telgraflarla turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür ederek başarılarından dolayı kutladılar.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci kupa töreninde yaptığı kısa konuşmada başta Habib Gökçe şehidimiz olmak üzere tüm şehitleri bir kez daha rahmetle andıklarını belirterek 'Turnuvada katılan ve dereceye giren tüm takımları kutluyorum. Bizde İskilip Belediyesi olarak bundan sonra yapacağımız tüm organizasyonlarda şehitlerimizin adını yaşatacağız ve manevi hatıralarına sahip çıkacağız. Bu güzel ve anlamlı organizasyon için şehidimizin değerli ailesi ve hocası Nihat Armutcu kardeşime çok teşekkür ediyorum' dedi.

Şampiyon olan Türk Eğitim Sen'in kupasını veren Kaymakam Ramazan Polat ise konuşmasında göreve geldiği günden buyana İskilip'in şehitlerine sahip çıktığını gördüğünü belirterek 'Bende elimden geldiğinde tüm turnuvalara iştirak ettim. Görev yaptığımız yerlerde de şehit ailelerimizin yanında oldum ve olmaya devam edeceğim. Turnuvaya katılan ve dereceye giren tüm takımlarını kutluyorum şampiyon olan takımı da tabiki ayrıca tebrik ediyor şehit ailesi ve Nihat hocayıda bu organize nedeni ile kutluyorum' dedi.

İskilipgücüspor Başkanı Nihat Armutcu Kaymakam Ramazan Polat'ın turnuva tarihinde forma giyen en üst düzey devlet görevlisi olduğunu belirterek bunun kendilerini son derece onura ettiği söyledi ve kendisine teşekkür etti. Ayrıca fırsat buldukça maçları izlemeye gelen Atatürk Orman Çiftliğini tahsis ederek ödül töreni ve ikramları yapılmasını ağlayan Belediye Başkanı İsmail Çizikci'ye turnuvanın kupalarını tedarik eden ve final maçında kendilerini yalnız bırakmayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar'a turnuva boyunca her türlü desteği veren İlçe Spor Müdürü Şevket Akkocaoğlu ve personeline, turnuvaya sayfalarında yer veren basın mensuplarına ayrı ayrı teşekkür etti.

Turnuva sonrasında Atatürk Orman Çiftliğinde düzenlenen ödül töreni ve dolma ikramının ardından İskilip Müftülüğü Şube Müdürü Hasan Gökce'nin duası sonrasında Nihat Armutcu 'Şehit vurulduğunda değil, unutulunca ölür' düsturu ile çıktıkları bu yılda 5. turnuvayı başarı ile tamamladıklarını belirterek 'Habib kardeşimiz nezdinde tüm şehitlerimizi bir kez daha minnet, sevgi ve saygı ile anıyoruz' dedi.