İskilipgücüspor Başkanı Nihat Armutcu futbolcusu Habib Gökçe’nin adına düzenledikleri turnuvanın nedenini duygusal bir şekilde anlattı. Armutçu Şehit Habib Gökçe’nin şehit olmadan önce kendisi ile arasındaki telefon konuşmasını anlattı.

Armutcu ‘Bir gün telefonum çaldı. Baktım Sevgili Habib arıyor. Her zaman ki üslubumla ‘evvet yiğidim’ diye açtım telefonu. Hal hatır faslı ve takım sohbeti sonrası ‘Hocam içimde bir his var ben dönemeyeceğim buradan. Olurda şehit olursa beni unutma, unutturma emi’ dedi. Biran yutkundum, ‘Oğlum ağzını hayra aç. Hayırlısı ile aslanlar gibi döner gelirsin görev bitince’ dedim. Dedim ama içimde cız etti Allah şahit. helallik istedi kızdım.

Sonra bir gece Çorum’dan bir gazeteci aradı. Hocam’Oğuzlar kayı köyünden soyadı ‘Gökçe’ olan Jandarma Uzman Şehit var tanıyormusun’ dedi. Yutkundum. Boğazım düğümlendi. Bi 5-10 saniye cevap veremedim. İl Jandarma Komutanlığı henüz anne babasına ve eşine ulaşamamış sakın bi şey paylaşma dedi ve kapattı.

Hemen telefona sarıldım. Kulübümüzden Bahadır Telli ve Feyzullah’ı aradım. Karşılıklı inşallah ‘Habib değildir’ diye dua ederek ağlamaya başladık. 10 dakika sonra sosyal medyaya düştü. O gece kendime söz verdim. BENİ UNUTMA UNUTTURMA diyen YİĞİDİMİN belki de bana VASİYETİ idi bu. ve benim elimden gelen buydu.