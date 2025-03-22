Okul Sporları Yıldızlar Badminton grup birinciliğinde Osmancık Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu erkek takımı tüm maçlarını kazanarak finallere gitmeye hak kazandı.

18-21 Mart tarihlerinde Sinop’ta yapılan Yıldızlar Badminton grup birinciliğinde Çorum şampiyonu Osmancık Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu müdürü Sefa Kayalı yönetimindeki kafilede antrenör Eren Murat Güngör ve sporcular Haşim Kağan Töremiş, Engin Makineci, Musab Şerbetçi, Furkan Alnıdelik ve Mustafa Buldu’dan kurulu kadrosu ile mücadele etti.

Osmancık temsilcisi dörtlü grupta yaptığı tüm maçları kazanarak grup birincisi olarak finallere yükseldi.

Osmancık Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu 18-21 Nisan tarihlerinde Mardin’de yapılacak Türkiye Şampiyonasında mücadele edecek.