Harp Malulü Gaziler Şehitler Dul ve Yetimleri Çorum Şubesi, Çorumlu şehitlerin ismini yaşatmak için kuracakları kütüphanelere kitap bağışı kampanyası başlattı.

Projeyle ilgili bilgi veren Harp Malulü Gaziler Şehitler Dul ve Yetimleri Çorum Şubesi Başkanı Galip Deniz, Çorum ve ilçelerinde başlattıkları “Şehitlerimiz Okullarda Yaşatılıyor” projesi kapsamında, kütüphanelerde kullanabilecekleri kitap desteğine ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, “İlimiz ilçelerinde şehitlerimizin mezun olduğu ilkokul ve ortaokullarda başlattığımız şehitlerimiz okullarda yaşatılıyor projemiz kapsamında 5 ilçemizde var olan kütüphaneleri kitaplarla güçlendirerek şehit isimleri vermek istiyoruz bunun için kitap desteği ne ihtiyacımız bulunmaktadır. Destekleriniz bize güç verecektir. Kitap desteğinde bulunmak isteyenler 0546 929 00 19 numaralı telefondan bize ulaşabilirler” dedi.