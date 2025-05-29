Çorum Şehitliğinde sosyal medya platformlarında hızla yayılan ve “challenge” adı verilen akımda paylaştığı görüntüler nedeniyle gözaltına alınan kadın serbest bırakıldı.
Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntüler sonrası savcılığın talimatı üzerine görüntülere konu olan genç kadın gözaltına alınmış, adlı mercilere teslim edilmişti.
İfadesi alınan kadının çıkarıldığı mahkeme tarafından denetimli serbestlik koşuluyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.
Editör: Çorum Hakimiyet