Bir dönem Çorum FK’da da görev yapan Teknik Direktör Serdar Bozkurt ligin ikinci yarısı için Batman Petrolspor ile anlaştı.

Ankara Demirspor’da göreve başlayan Serdar Bozkurt ardından Çubukspor 2015-16 sezonunda ise Çorum FK’da görev yaptı.

Bozkurt kırmızı siyahlı takımdan ayrıldıktan sonra Sivas Dört Eylül, Sarıyer, Bandırmaspor, Sakaryaspor, Şanlı Urfaspor, Tarsus İdman Yurdu, Amedspor ve son olarakta Alagöz Holding Iğdır FK takımlarında görev yaptı.

2. Lig Beyaz grupta lider Sarıyer’in iki puan gerisinde ikinci sırada bulunan Batman Petrolspor ikinci yarının ilk maçında Sincan Belediye Ankaraspor deplasmanında 3-0 mağlup oldu.

Bu maçın ardından Teknik Direktör Şenol Fidan ile ayrılık kararı alan Batman Petrolspor takımı Serdar Bozkurt’a teslim etti.