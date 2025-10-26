Eski milli futbolcu Serkan Balcı, Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı Stuttgart maçında sarı-lacivertli İsmail Yüksek ile tartışma yaşayan Deniz Undav hakkında ağır ifadeler kullanmıştı. Balcı'nın ifadeleri büyük tepki çekmişti.

Hakkari Barosu, Serkan Balcı'nın açıklamalarıyla ilgili "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ile "nefret ve ayrımcılık" suçlarından Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağını duyurmuştu.

Baro tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari Barosu olarak; Kürt futbolcu Deniz Undav'a yönelik hakaret içerikli açıklamalarda bulunan futbol yorumcusu Serkan Balcı ile yine nefret dili içeren söylemlerde bulunan diğer yorumcular ve sosyal medya kullanıcıları hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ile 'nefret ve ayrımcılık' suçlarından suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadeleri yer almıştı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olayın fitilini, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Stuttgart'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada yaşanan gerginlik ateşledi. Maçta Fenerbahçeli İsmail Yüksek ile tartışan Deniz Undav, sonrasında sosyal medyada hedef haline geldi. Serkan Balcı'nın, canlı yayın sırasında Deniz Undav'a hakaret içeren ifadeler kullanması, tepkilerin büyümesine neden oldu.